Inner worlds – Jardins secrets Salon du Vieux Colombier, Mairie du 6e, 1 avril 2023, Paris. Inner worlds – Jardins secrets 1 – 22 avril Salon du Vieux Colombier, Mairie du 6e Entrée libre Russell Boncey est un artiste engagé pour un monde de paix et de prospérité exubérant de couleurs. Son travail combine le collage avec de multiples techniques à l’eau. L’exposition “Inner worlds – Jardins secrets” est une invitation à la contemplation et au songe. Le peintre y révèle les paysages et figures de son monde intérieur tout en souhaitant que les visiteurs puissent s’approprier ses rêveries picturales à leur propre manière. Ainsi enrichis par le partage, qu’est-ce que ces jardins secrets pourraient devenir ? Salon du Vieux Colombier, Mairie du 6e 78 rue Bonaparte, 75006 Paris 75006 Quartier de l’Odéon Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « info@russell-boncey.eu »}, {« type »: « email », « value »: « culture6@paris.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mairie06.paris.fr/culture »}, {« type »: « link », « value »: « https://russell-boncey.eu/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

