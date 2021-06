Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Finistère, Logonna-Daoulas Salon du vélo Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Logonna-Daoulas Finistère Logonna-Daoulas Animations diverses.

Atelier auto réparation.

Démonstration d’équipements vélos

Ateliers sécurité et démonstration de matériels pour les personnes à mobilité réduite.

Participation d'associations . Buvette. Stand de crêpes.

