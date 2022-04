SALON DU VÉGÉTAL, 13 septembre 2022, .

SALON DU VÉGÉTAL

2022-09-13 – 2022-09-13

Le Salon du Végétal,

Lieu privilégié d’échanges et d’innovations, en France et à l’international, le Salon du Végétal Nouvelle Ère invite toute la filière à Angers au service du végétal.

Éco contributeur pour la planète, positif pour les villes et les campagnes, nourricier et source de bien-être pour l’homme : le végétal est essentiel et s’expose au Salon du Végétal.

Dédié aux professionnels, et simultanément ouvert sur la société, le salon nouvelle formule est aussi le rendez-vous de tous les passionnés du végétal



Rendez-vous au Parc des Expositions d’Angers les 13, 14 et 15 septembre 2022

Plus d’informations sur https://www.salonduvegetal.com/

