Salon du Tourisme en Sologne Salbris, samedi 2 mars 2024.

Salon du Tourisme en Sologne Salbris Loir-et-Cher

Le Salon du Tourisme en Sologne revient au Domaine de Courcelles à Salbris pour sa 12e édition

Le Salon du Tourisme en Sologne revient au Domaine de Courcelles à Salbris pour sa 12e édition. L’occasion de découvrir toutes les richesses de la Sologne et alentour, d’échanger, de goûter et de devenir un ambassadeur averti de cette destination nature et culture. Venez à la rencontres des sites à visiter, découvrir les activités à pratiquer mais aussi l’artisanat local et les produits du terroir, tous réunis à Salbris de 10h à 17h

Ouvert au public Entrée gratuite EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-02 17:00:00

Domaine de Courcelles

Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire yseult.carre@sologne-tourisme.fr

