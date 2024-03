SALON DU TOURISME & DES LOISIRS – PO Complexe Grand Stade – Gymnase des Capellans Saint-Cyprien, vendredi 22 mars 2024.

SALON DU TOURISME & DES LOISIRS – PO Semaine des métiers du tourisme Vendredi 22 mars, 09h00 Complexe Grand Stade – Gymnase des Capellans

Réseautez près de chez vous !

Partez à la rencontre de l’ensemble des Offices de Tourisme et socioprofessionnels du département des Pyrénées-Orientales, échangez la documentation touristique avant la saison estivale, partagez les nouveautés.

Valorisation du tourisme de proximité avec une ouverture au public et aux candidatures (saisonnières et permanentes…).

A la découverte/redécouverte de nos pépites.

Evadez-vous près de chez vous !

Complexe Grand Stade – Gymnase des Capellans Saint-Cyprien 66750 Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie