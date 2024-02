Salon du tissu Joué-lès-Tours, samedi 30 mars 2024.

Salon du tissu Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Samedi

1er salon des loisirs créatifs, de la couture et du tissu

Programme

• Showroom de tissus et d’étoffes, allant du loisir créatif aux plus beaux textiles comme le le cachemire, les soies et imprimés luxueux,

• Stand de mercerie, composé de dentelle de Calais et d’accessoires originaux,

• Expositions de cuirs et peaux, de lin rustique, etc.,

• De belles surprises pour costumières et costumiers.

Une forme de tiers-lieu coopératif, écoresponsable, culturel et citoyen, qui permet à la communauté de créatrices de partager librement leurs ressources, compétences et savoir-faire. Venez nombreux découvrir leurs belles références, telles que les opéras Bastille, Garnier, de Lyon et Munich, de la compagnie du chapeau,, et tant d’autres. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 09:30:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Rue Roland de la Olla

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

