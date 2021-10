Vittel Vittel Vittel, Vosges SALON DU TERROIR ET DU SAVOIR-FAIRE ARTISANAL Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

Vosges

SALON DU TERROIR ET DU SAVOIR-FAIRE ARTISANAL Vittel, 13 novembre 2021, Vittel. SALON DU TERROIR ET DU SAVOIR-FAIRE ARTISANAL 2021-11-13 10:00:00 – 2021-11-13 18:00:00 Palais des congrès Salle Vitellius 1 avenue Bouloumié

Vittel Vosges 2 EUR 7ièm édition

Animations, buvette annemarie.rachet@gmail.com +33 6 89 78 65 36 IMAGE GOOGLE dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Vittel, Vosges Autres Lieu Vittel Adresse Palais des congrès Salle Vitellius 1 avenue Bouloumié Ville Vittel lieuville 48.20108#5.94835