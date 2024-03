Salon du Tatouage Moulins Congrès Expo Avermes, samedi 9 novembre 2024.

Salon du Tatouage Moulins Congrès Expo Avermes Allier

Plongez dans l’univers vibrant de l’encre et de la créativité au Salon du Tatouage de Moulins ! Avec plus de 100 artistes renommés, ce rendez-vous incontournable promet un mélange explosif de Tattoo-Show, concours captivants et concerts enivrants.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-09

fin : 2024-11-10

Moulins Congrès Expo 3 avenue des Isles

Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes raytattoo713@gmail.com

L’événement Salon du Tatouage Avermes a été mis à jour le 2024-02-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région