Salon du surnaturel Château de la Vernée Pougues-les-Eaux, samedi 2 mars 2024.

Salon du surnaturel Château de la Vernée Pougues-les-Eaux Nièvre

Durant le weekend du 2 et 3 mars, se tient le salon du surnaturel et du paranormal au Château de la Vernée à POUGUES LES EAUX.

Sur les 2 jours, ouverture de 10h à 18h.

Présentation d’arts divinatoires.

Sur place, plusieurs professionnels magnétiseur, énergéticien, médium, purificateur de lieux, télépathe, cartomancienne…

Tarifs 5€, pass weekend 8€ et gratuit aux moins de 12 ans.

Infos au 07.71.82.58.58 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00

Château de la Vernée 524 Rue de la Vernée

Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté chateaudelavernee@sfr.fr

