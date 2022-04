Salon du savoir faire : RESO LOCAL Pipriac, 21 mai 2022, Pipriac.

Salon du savoir faire : RESO LOCAL Pipriac

2022-05-21 – 2022-05-22

Pipriac Ille-et-Vilaine Pipriac

C’est l’occasion de rencontrer une trentaine d’entreprises locales artisans, commerçants, services (garage, coiffure, BTP, informatique, décoration, immobilier, paysagiste, services à la personne, électroménager, etc.) et d’échanger avec les professionnels de notre territoire sur leur savoir-faire et les besoins de chacun tout en profitant de nombreuses offres promotionnelles dans un cadre convivial.

Notre équipe animation a concocté un très beau programme tout au long de cette manifestation : show coiffure et danse, structures gonflables, air ball, gel blaster, big foot, etc.

A noter qu’un service traiteur assuré par un prestataire de Pipriac sera proposé le samedi et dimanche midi.

N’oublions pas les nombreuses associations locales qui auront plaisir à présenter leurs activités avec de nombreuses démonstrations, expositions et initiations en intérieur et extérieur (badminton, boxe, danse, peinture, couture, piperia la galette, etc.)

Entrée gratuite !

resolocal.pipriac@gmail.com +33 6 24 35 43 66

Pipriac

