Salon du savoir-faire Molsheim

Molsheim

Salon du savoir-faire, 17 mars 2023, Molsheim

2023-03-17 – 2023-03-26

Bas-Rhin Pour la 43ème édition du salon, retrouvez 68 entreprises artisanales Alsaciennes. Avec 56 metiers présentés, venez découvrir les métiers d’artisans d’art et artisanaux, les métiers de bouche…

La mise en avant du geste et du partage d’un savoir-faire est la priorité de celui-ci grâce à des démonstrations.

Pour les enfants, un parcours ludique sera proposé, une journée sera dédiée à l’apprentissage et les week-end, vous retrouverez un marché du terroir et du savoir-faire les week-ends. D ela petite restauration sur place sera possible. Plus de 68 entreprises alsaciennes se retrouvent pour mettre en avant leurs métiers et savoir-faire +33 6 81 84 07 83 Molsheim

