Salon du savoir-faire et de l’artisanat + Troc Livres Salle des fêtes, 5 mars 2023, Saint-Laurent-Médoc . Salon du savoir-faire et de l’artisanat + Troc Livres 6 rue du Général De Gaulle Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc Gironde Salle des fêtes 6 rue du Général De Gaulle

Gironde EUR 0 L’association Bernos en fête organise un salon du savoir-faire et de l’artisanat, sans oublier le traditionnel “Troc livres”.

Buvette et restauration sur place.

Buvette et restauration sur place. Bernos en fête

