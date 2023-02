Salon du recrutement et de l’alternance sud rhône-alpes Palais des congrès et des expositions Jacques Chirac Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Salon du recrutement et de l’alternance sud rhône-alpes Palais des congrès et des expositions Jacques Chirac, 24 mars 2023, Valence . Salon du recrutement et de l’alternance sud rhône-alpes 6 Avenue Georges Clémenceau Palais des congrès et des expositions Jacques Chirac Valence Drome Palais des congrès et des expositions Jacques Chirac 6 Avenue Georges Clémenceau

2023-03-24 09:00:00 09:00:00 – 2023-03-25 18:00:00 18:00:00

Drome La 1ère édition du salon du Recrutement et de l’Alternance en Drôme – Ardèche! samuel.dugast@ebra.fr https://www.recrutement-et-alternance-drome-ardeche.fr/ Palais des congrès et des expositions Jacques Chirac 6 Avenue Georges Clémenceau Valence

