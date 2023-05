Salon Du Pouvoir d’Achat Paris Expo Porte de Versailles, 23 septembre 2023, Paris.

Du samedi 23 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

.Public adultes. gratuit

Tout au long du week-end, les visiteurs pourront découvrir les solutions et les offres de dizaines de grands groupes, de PME et de startups permettant de :

Réduire les postes de dépenses les plus importants des Français : alimentation, logement, énergie (électricité, chauffage…), transport, hygiène, loisirs, etc… Et d’augmenter leurs revenus : activités complémentaires, investissements, formations, nouvel emploi…

Paris Expo Pote de Versailles, Hall 3, Paris 15

Le public aura aussi la possibilité d’assister à des conférences et des ateliers pratiques et de participer à des animations ludiques et pédagogiques.

Le salon proposera également des temps forts à l’image de la remise du Prix de l’inventeur de l’année qui récompensera l’invention capable d’impacter le plus fortement le pouvoir d’achat des Français.

Paris Expo Porte de Versailles Hall 3 75015 Paris

Contact : https://salonpouvoirdachat.fr/ 01 56 26 72 00 salonpouvoirdachat@agence-profile.com

Contact presse du Salon du Pouvoir d’Achat : Agence Profile