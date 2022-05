Salon du polar Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Sens Yonne EUR Le Salon du polar revient pour une deuxième édition à Sens.

Les lecteurs auront l’occasion de rencontrer une trentaine d’auteurs français de polars.

Olivier Norek sera cette année l’invité d’honneur. Programme :

Vendredi 27 mai / Cinéma Confluences :

– 19h30 : rencontre avec Jacques Saussey, Henri Lœvenbruck et Franck Thilliez

– 20h15 : projection du film Delivrance, de John Boorman Samedi 28 mai :

CEREP

– 10h30 : conférence de Didier Roth-Bettoni sur Arsène Lupin (entrée libre)

Médiathèque de Gron

– 10h30 : petit déjeuner littéraire avec Claire Favan

Inscriptions par mail : biblio.gron@orange.fr

Salle des fêtes de Soucy

– 11h : brunch littéraire avec Olivier Norek, Nicolas Lebel et Jacques Saussey.

Inscriptions par mail : inscription.soucypolar@gmail.com

Marché couvert de Sens

– 14h-18h : rencontre avec les auteurs, coin lecture, vente de jeux de société par La Crique aux Jeux et jeux proposés par l’Odyssée de l’Imaginaire

– 14h30, 15h30, 16h30 : escape game

Inscriptions par mail à escargotnoir89@gmail.com Dimanche 29 mai :

Marché couvert de Sens

– 10h-12h30; 13h30-17h : rencontre avec les auteurs, coin lecture, vente de jeux de société par La Crique aux Jeux et jeux proposés par l’Odyssée de l’Imaginaire

