Salon du petit tableau Serres-Castet, 29 avril 2022, Serres-Castet.

Salon du petit tableau Serres-Castet

2022-04-29 – 2022-05-01

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

15ème édition du Salon du petit tableau ! Week-end art, exposition/vente. Toujours dans l’esprit du petit format, vous pouvez participer et proposer vos p’tites œuvres. Pour cette édition, le salon s’ouvre à d’autres types de créations en plus de la peinture (sculptures, photos, etc). Pour participer il vous suffit de vous inscrire en complétant le bulletin à disposition sur le site internet de la mairie. Concours de dessin pour enfants le dimanche.

Mairie Serres-Castet

Serres-Castet

