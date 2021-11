saint-jean Galerie La mosaïque Saint-Jean Salon du petit format Galerie La mosaïque saint-jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Galerie La mosaïque, le vendredi 3 décembre à 18:30

Le 10ème Salon du Petit Format La Mosaïque se tiendra du 02 au 22/12/2019. Le vernissage a lieu le vendredi 03 décembre à partir de 18h30. Il réunit 21 peintres, 2 photographe et 4 sculpteurs. Heures d’ouvertures spéciales pour l’exposition: Du mardi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30 Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h Les permanences seront assurées par les artistes. Une tombola est mise en place et un prix unique par oeuvre est fixé (90€). Parfait pour les amateurs et/ou curieux d’Art ! Venez nombreux ! Saint-Jean Galerie La mosaïque Rue Paul Riello 31240 saint-jean saint-jean

2021-12-03T18:30:00 2021-12-03T20:30:00

