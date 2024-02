Salon du Paranormal à Avignon avignon Avignon, samedi 30 mars 2024.

Salon du Paranormal à Avignon avignon Avignon 30 et 31 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 14:00

Fin : 2024-03-31 20:00

RDV les 30 et 31 mars 2024 pour la 1ère édition du Salon du Paranormal à Avignon Parc Expo – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, ateliers, exposants… 30 et 31 mars 1

Salon et Spectacles du Paranormal – Parc des Expositions d’Avignon

Rejoignez-nous pour un ÉVÉNEMENT INÉDIT les 30 et 31 mars 2024 à Avignon pour un week-end extraordinaire où le mystère et la découverte seront au rendez-vous. BIENVENUE au SALON & SPECTACLES DU PARANORMAL !

Accompagnés d’experts, d’enquêteurs, de personnel de santé et de scientifiques éminents dans divers domaines, nous vous invitons à vivre une expérience hors du commun lors de nos conférences / débats en plongeant dans des témoignages authentiques de personnes ayant vécu des expériences paranormales troublantes. Un ÉVÉNEMENT INTERACTIF qui vous permettra également de prendre la parole et de débattre avec les intervenants.

Ce qui vous attend au Salon du Paranormal :

– Sur scène ; des Conférences, témoignages et débats publics sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), des FANTOMES et APPARITIONS ainsi que des séances en direct live de CONTACTS DEFUNTS.

– De grands spectacles d’HYPNOSE, de MENTALISTE et de MAGIE

– Conférences « plus intimistes » sur les fantômes, TCI (transcommunication instrumentale), sumériens, contacts défunts, séance collective de voyance…

– Rencontres et consultations privées avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens, Chamanes…

– Ateliers d’hypnose, de découverte du tarot…

– Exposants et écrivains spécialisés dans le Paranormal

– Espace Foodtrucks

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de l’événement: Avignon Parc Expo – Chemin des Felons 84140 Avignon

⏰Samedi 30 mars 2024 de 14h00 à 20h00

⏰Dimanche 31 mars 2024 de 10h00 à 19h00

️ BILLETTERIE Web https://www.billetweb.fr/salon-du-paranormal1 OU sur place (selon places disponibles)

avignon chemin des felons Quartier Agroparc Avignon 84000 Vaucluse