L' Association de Modélisme Ferroviaire de la Région d'Amiens ( AMFRA

organise le 21 et 22 mai 2022 de 10H à 18H dans la salle Omnisports Guy Saguez rue Baudrez à Rivery, son Salon de Modélisme. Les visiteurs pourront admirer le stand du Meccano animé par le Club des Amis du Meccano, le diaporama sur l’agriculture, les différents réseaux ferroviaires, les modèles réduits d’avions et de bateaux du Modèle Yacht Club Picard. Buvette sur place

