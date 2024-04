Salon du modélisme Salle Louis Blazy Mourenx, dimanche 21 avril 2024.

Salon du modélisme Salle Louis Blazy Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Exposition, ventes, démonstrations et animations… Découvrez les univers du modélisme voitures, miniatures, avions, bateaux, figurines, maquettes, etc.

Vente occasion et neuf. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

Salle Louis Blazy Avenue Paul Delcourt

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine modelisme.mourenx@gmail.com

L’événement Salon du modélisme Mourenx a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Coeur de Béarn