Salon du modélisme Mourenx, 1 mai 2022, Mourenx. Salon du modélisme Salle Louis Blazy Avenue du président Paul Delcourt Mourenx

2022-05-01 09:30:00 – 2022-05-01 17:30:00 Salle Louis Blazy Avenue du président Paul Delcourt

Mourenx 64150 Exposition, animation, modèles réduits multi activités : trains, avions, miniatures, voitures, bateaux, figurines, maquettes etc…

Vous profiterez de démonstrations de pilotage en bassin et sur circuit (voitures et camions).

Restauration rapide sur place. Club de Modélisme Mourenx

