Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay salon du mieux être Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

salon du mieux être Le Puy-en-Velay, 11 septembre 2021, Le Puy-en-Velay. salon du mieux être 2021-09-11 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-12 19:00:00 19:00:00 salle Jeanne d’Arc 13 Av. de la Cathédrale

Le Puy-en-Velay Haute-Loire EUR 3 3 Salon réunissant de nombreux professionnelles du bien-être : Coachs, sophrologues, hypnothérapeutes, psychothérapeutes…

-exposants -ateliers -conférences contact@espace-grenouillit.com +33 4 71 09 33 86 http://www.espace-grenouillit.com/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse salle Jeanne d'Arc 13 Av. de la Cathédrale Ville Le Puy-en-Velay lieuville 45.04546#3.88143