Salon du mieux-être Berson, 5 mars 2022, Berson.

Salon du mieux-être Berson

2022-03-05 – 2022-03-06

Berson Gironde Berson

EUR Participez au Salon du mieux-être organisé à Berson.

Venez échanger avec les énergéticiens, thérapeutes, créateurs, lithothérapeutes, médiums et réflexologues présents.

Des conférences et ateliers seront également proposés, ainsi qu’une tombola et une restauration sur place.

+33 6 22 13 66 56

Arina Krasnikova

Berson

dernière mise à jour : 2022-02-22 par OT Blaye