Salon du Mariage Vichy Vichy Catégories d’évènement: 03200

Vichy

Salon du Mariage Vichy, 8 octobre 2022, Vichy. Salon du Mariage Salle des Fêtes de Vichy Place de l’Hôtel de Ville Vichy

2022-10-08 10:00:00 10:00:00 – 2022-10-09 19:00:00 19:00:00 Salle des Fêtes de Vichy Place de l’Hôtel de Ville

Vichy 03200 Venez à la rencontre de tous les professionnels du plus beau jour de votre vie ! salondumariagedevichy@gmail.com +33 6 70 24 89 14 Salle des Fêtes de Vichy Place de l’Hôtel de Ville Vichy

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: 03200, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Salle des Fêtes de Vichy Place de l'Hôtel de Ville Ville Vichy lieuville Salle des Fêtes de Vichy Place de l'Hôtel de Ville Vichy Departement 03200

Vichy Vichy 03200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

Salon du Mariage Vichy 2022-10-08 was last modified: by Salon du Mariage Vichy Vichy 8 octobre 2022 03200 vichy

Vichy 03200