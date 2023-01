Salon du mariage Torigny-les-Villes Torigny-les-Villes Catégories d’Évènement: Manche

Torigny-les-Villes

Salon du mariage Torigny-les-Villes, 21 janvier 2023, Torigny-les-Villes . Salon du mariage Rue du Château Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes Manche Torigni-sur-Vire Rue du Château

2023-01-21 10:00:00 10:00:00 – 2023-01-22 17:00:00 17:00:00

Torigni-sur-Vire Rue du Château

Torigny-les-Villes

Manche Rendez-vous pour la nouvelle édition au château de Torigny les 21 et 22 janvier 2023.

Le salon ouvre ses portes de 10h à 17h.

Venez trouver les futurs prestataires du plus beau jour de votre vie.

Vous pourrez également assister aux défilés. Pour tout renseignement, notre équipe reste à votre disposition au 06.78.76.16.28. Rendez-vous pour la nouvelle édition au château de Torigny les 21 et 22 janvier 2023.

Le salon ouvre ses portes de 10h à 17h.

Venez trouver les futurs prestataires du plus beau jour de votre vie.

Vous pourrez également assister aux défilés. Pour tout renseignement, notre équipe reste à votre disposition au 06.78.76.16.28. marine50@unjourapart.com +33 6 78 76 16 28 Torigni-sur-Vire Rue du Château Torigny-les-Villes

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Torigny-les-Villes Autres Lieu Torigny-les-Villes Adresse Torigny-les-Villes Manche Torigni-sur-Vire Rue du Château Ville Torigny-les-Villes lieuville Torigni-sur-Vire Rue du Château Torigny-les-Villes Departement Manche

Torigny-les-Villes Torigny-les-Villes Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/torigny-les-villes/

Salon du mariage Torigny-les-Villes 2023-01-21 was last modified: by Salon du mariage Torigny-les-Villes Torigny-les-Villes 21 janvier 2023 manche Rue du Château Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes Manche Torigny-les-Villes

Torigny-les-Villes Manche