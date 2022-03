Salon du mariage Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Salon du mariage Sens, 19 mars 2022, Sens. Salon du mariage Salle des fêtes 58 Rue René Binet Sens

2022-03-19 – 2022-03-19 Salle des fêtes 58 Rue René Binet

Sens Yonne EUR Radio Stolliahc 90.1 FM, radio locale à Sens, organise son traditionnel salon du mariage et des cérémonies à la salle des fêtes de Sens.

C’est l’événement vous permettant de trouver de nombreux créateurs : robes, costumes et accessoires de mariage, lingerie, bijoutiers, traiteurs, coiffeurs, enseignes d’esthétiques, décorateurs…

stol.fm@gmail.com +33 3 86 95 27 27

