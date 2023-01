Salon du mariage Niortais Niort, 4 février 2023, Niort .

Salon du mariage Niortais

Parc des expositions de Noron 6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres

2023-02-04 – 2023-02-04

Parc des expositions de Noron 6 Rue Archimède

Niort

Deux-Sèvres

Le salon du mariage ouvrira ses portes le week-end du 04 et 05 février 2023 au parc des expositions de Noron, de 10h à 19h.

En plus des nombreux exposants sur place, un programme de défilés sera mis en place chaque jour à 11h, 15h et 17h.

Tarif 5€ / gratuit – 12 ans / parking et garde d’enfant gratuit

Bar non stop

