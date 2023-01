Salon du Mariage Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Lyon 2e Arrondissement

Rhône

Salon du Mariage Lyon 2e Arrondissement, 28 janvier 2023, Lyon 2e Arrondissement . Salon du Mariage 49 – 50 quai Rambaud La Sucrière Quartier Confluence Lyon 2e Arrondissement Rhône La Sucrière 49 – 50 quai Rambaud

2023-01-28 10:00:00 10:00:00 – 2023-01-29 18:00:00 18:00:00

La Sucrière 49 – 50 quai Rambaud

Lyon 2e Arrondissement

Rhône A tous les futurs mariés : venez glaner des idées au salon dédié au mariage, à la réception, aux articles de fêtes et de décoration. L’occasion de créer le jour J de vos rêves ! Accueil La Sucrière 49 – 50 quai Rambaud Lyon 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Lyon 2e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 2e Arrondissement Quartier Confluence Adresse Lyon 2e Arrondissement Rhône La Sucrière 49 - 50 quai Rambaud Ville Lyon 2e Arrondissement lieuville La Sucrière 49 - 50 quai Rambaud Lyon 2e Arrondissement Departement Rhône

Lyon 2e Arrondissement Quartier Confluence Lyon 2e Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-2e-arrondissement/

Salon du Mariage Lyon 2e Arrondissement 2023-01-28 was last modified: by Salon du Mariage Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement Quartier Confluence 28 janvier 2023 49 - 50 quai Rambaud La Sucrière Quartier Confluence Lyon 2e Arrondissement Rhône Lyon-2E-Arrondissement rhône

Lyon 2e Arrondissement Rhône