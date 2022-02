SALON DU MARIAGE Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

2022-03-12 13:00:00 – 2022-03-12 19:00:00 Salon des Halles Place Léopold

Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville Venez au Salon du Mariage organisé par l’Office du Commerce du Lunévillois au Salon des Halles à Lunéville. Entrée gratuite. +33 3 83 73 68 71 Ville de Lunéville

