Meurthe-et-Moselle Venez au Salon du Mariage organisé par l’Office du Commerce du Lunévillois au Salon des Halles à Lunéville. Entrée gratuite : De nombreux exposants présents (photographe, coiffeur, esthéticienne, bijoutier, vendeur de costumes et robes de mariés, traiteur…) et des défilés. +33 3 83 76 23 95 Ville de Lunéville

