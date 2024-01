Salon du mariage – Festival You and Me Aix-en-Provence Espace Rue Piétonne Aix-en-Provence, samedi 10 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-10 13:00

Fin : 2024-02-11 19:00

Le Festival You and Me est un salon du mariage qui vous propose futurs mariés les prestataires mariage que vous recherchez pour organiser votre mariage . 10 et 11 février 1

https://my.weezevent.com/festival-you-and-me-aix-2024

Le Festival You and Me est un salon du mariage qui vous permet de rencontrer vos prestataires mariage . Vous aimeriez en savoir plus sur les prestataires/exposants que vous voyez ou avec qui vous échangez sur les réseaux ? Saisissez cette opportunité de venir les rencontrer en personne sur un salon à taille humaine et en savoir plus sur le métier d’un prestaire mariage. You and Me est événement qui va bien au delà d’un simple stand où l’exposant montre son travail . Il vous donne envie par la scénographie en premier vient ensuite la rencontre avec l’exposant : son sourire son accueil bienvaillant font que souvent vous avez envie d’en savoir plus sur son métier … ) Des échanges de qualité dans un salon à taille humaine ( Environs 30 exposants sur 5 éditions & 50 exposants sur celle de Paris ) C’est de cela que vous avez besoin pour préparer votre journée de mariage , de la douceur , de l’humain et de la bienvaillance . Faire vos choix en toute confiance et sérénité .

Le salon You and Me est connu pour mettre en avant tout au long d’un week-end des prestataires tendances et qualitatifs dans une ambiance chaleureuse . Durant le week-end les robes , tenues, accessoires , joaillerie , make up , coiffure… vous sont présentés sur des modèles qui passent au coeur du salon pour vous présenter les nouvelles collections des créateurs. Nous aimons vous laisser ce temps de regarder, de choisir et surtout d’aller bien plus loin qu’une simple inspiration . Les exposants travaillent sur un cahier des charges avec des pantones ( couleurs , moodboard ) que nous leurs donnons pour une ambiance unique & uniforme afin de vous montrer comment ils travailleraient selon votre propre cahier des charges – moodboard pour votre mariage.

Le Festival You and Me est un Salon du Mariage de qualité sur lequel tous les professionnels présentés sont sélectionnés pour vous visiteurs afin que votre journée de mariage soit une réussite.

Rendez vous en 2024 sur les salons de Aix en Provence et de Paris .

Rendez vous en 2025 sur le salon de Paris uniquement

Espace Rue Piétonne 59d boulevard de la République, Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Saint-Eutrope Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône