SALON DU MARIAGE ET JOURS DE FÊTE

SALON DU MARIAGE ET JOURS DE FÊTE, 29 octobre 2022, . SALON DU MARIAGE ET JOURS DE FÊTE

2022-10-29 – 2022-10-29 Le Salon du Mariage d’Angers, 8ème édition, est le rendez-vous incontournable des futurs mariés du Maine-et-Loire. Vous pourrez y rencontrer de nombreux prestataires afin de découvrir, goûter ou encore comparer les nouvelles tendances 2023. Lors de ce week-end, plus d’une soixantaine de professionnels de la région seront à votre écoute pour réaliser la journée de vos rêves, celle qui restera gravée à tout jamais !

Vous pourrez y voir également trois défilés quotidien où les robes de mariées, les costumes ou encore les robes de cocktails seront sublimés par les projecteurs. Un moment unique, qui vous permettra de découvrir les nouvelles tendances portées !

Avant, pendant et après le Salon du Mariage d’Angers, vous pouvez nous retrouver sur notre application mobile “Tendance Mariage”, le support conseils des futurs mariés à portée de main. Tous les prestataires du mariage, mais également des astuces ainsi que des suggestions vous y sont présentés. Un large choix de rubriques tels que la décoration, le choix des alliances, la mise en beauté ou encore le lieu de réception sont mis à l’honneur pour une meilleure organisation de votre jour J. Plus d’infos : https://salons-mariage.net/salon-du-mariage-d-angers/ Le Salon du Mariage d’Angers, 8ème édition, est le rendez-vous incontournable des futurs mariés du Maine-et-Loire. Vous pourrez y rencontrer de nombreux prestataires afin de découvrir, goûter ou encore comparer les nouvelles tendances 2023. Lors de ce week-end, plus d’une soixantaine de professionnels de la région seront à votre écoute pour réaliser la journée de vos rêves, celle qui restera gravée à tout jamais !

Vous pourrez y voir également trois défilés quotidien où les robes de mariées, les costumes ou encore les robes de cocktails seront sublimés par les projecteurs. Un moment unique, qui vous permettra de découvrir les nouvelles tendances portées !

Avant, pendant et après le Salon du Mariage d’Angers, vous pouvez nous retrouver sur notre application mobile “Tendance Mariage”, le support conseils des futurs mariés à portée de main. Tous les prestataires du mariage, mais également des astuces ainsi que des suggestions vous y sont présentés. Un large choix de rubriques tels que la décoration, le choix des alliances, la mise en beauté ou encore le lieu de réception sont mis à l’honneur pour une meilleure organisation de votre jour J. Plus d’infos : https://salons-mariage.net/salon-du-mariage-d-angers/ dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville