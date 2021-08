Flers Flers Flers, Orne Salon du mariage et de l’événementiel Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

Salon du mariage et de l’événementiel Flers, 23 octobre 2021, Flers. Salon du mariage et de l’événementiel 2021-10-23 – 2021-10-24 Rue du collège Forum

Flers Orne salondumariage61@gmail.com dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Flers, Orne Autres Lieu Flers Adresse Rue du collège Forum Ville Flers lieuville 48.75274#-0.57739