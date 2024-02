Salon du mariage et de l’évènementiel à Vernon Rue Charles Joseph Riquier Vernon, samedi 17 février 2024.

Salon du mariage et de l’évènementiel à Vernon Rue Charles Joseph Riquier Vernon Eure

Samedi

Le salon du mariage et de l’événementiel de Vernon à pour vocation de permettre à ses visiteurs de comparer et choisir en un même lieu, en centre-ville, les meilleurs services et produits qui contribueront à faire une réussite leur mariage ou leur événement et être l’un des plus beaux jours de leur vie.

Le salon se déroule en plein centre-ville à Vernon à l’espace Philippe Auguste. La salle d’expositions et la salle de conférence et d’animations donnent sur le jardin des arts et la tour des archives, vestige d’un ancien château fort du XIᵉ siècle.

L’espace Philippe Auguste est le cœur culturel de la ville et regroupe un théâtre, une salle polyvalente, une salle d’exposition, une médiathèque et un conservatoire de musique, danse et art dramatique.

Le salon est aussi facilement accessible par le train. La gare de Vernon Giverny se trouve à 400 mètres et est reliée à Paris, Mantes-la-Jolie, Rouen et Le Havre. Elle accueille chaque année 1 200 000 voyageurs.

Les 17 & 18 février 2024 de 10h à 19h

Espace Philippe Auguste, Rue Charles Joseph Riquier 27200 Vernon

TARIFS Visiteurs Entrée Gratuite / Exposants consulter Agence Booking Fever

des COORDONNÉES Agence Booking Fever 02 77 19 26 97 salondumariage.vernon@bookingfever.fr https://le-salon-du-mariage.fr/

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-18 19:00:00

Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe Auguste

Vernon 27200 Eure Normandie salondumariage.vernon@bookingfever.fr

L’événement Salon du mariage et de l’évènementiel à Vernon Vernon a été mis à jour le 2024-01-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération