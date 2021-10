Massy Palais des Congrés Paris Saclay Chateauform Massy Essonne, Massy Salon du Mariage et de la Réception Massy Palais des Congrés Paris Saclay Chateauform Massy Massy Catégories d’évènement: Essonne

Futurs mariés , RDV les 13 et 14 Novembre au Palais des congrés Chateauform de Massy ( 91) Tous les professsionnels du mariage seront présents pour vous accompagner à préparer le plus beau jour de votre vie :) Wedding planner et Designer, fleuristes, DJ, Photographes, traiteurs, robes de mariées et costume, DJ, orchestre, lingerie de mariage, maquilleuses et coiffeuses…. Animations prévues tout au long du week end : Défiles de robes de mariées et costumes, show Barman, Magicien, DJ, Orchestre… Seul salon du mariage de l’Essonne, n’hésitez pas à venir pour préparer votre événement. Tarif 5euros, PASS SANITAIRE obligatoire Lien pour la billeterie : [https://www.weezevent.com/salon-du-mariage-et-de-la-reception-massy](https://www.weezevent.com/salon-du-mariage-et-de-la-reception-massy)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T17:00:00

