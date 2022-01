Salon du Mariage et de la Fête Gruchet-le-Valasse Gruchet-le-Valasse Catégories d’évènement: Gruchet-le-Valasse

Salon du Mariage et de la Fête Gruchet-le-Valasse, 26 février 2022, Gruchet-le-Valasse. Salon du Mariage et de la Fête Rue de l’Abbaye Abbaye du Valasse Gruchet-le-Valasse

2022-02-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-02-27 18:00:00 18:00:00 Rue de l’Abbaye Abbaye du Valasse

Le 6e Salon du Mariage et de la Fête de l'Abbaye du Valasse sera organisé par le ColleCtif Cérémonie.

C’est une soixantaine d’exposants qui viendront exposer leur savoir-faire et prodiguer leurs conseils aux visiteurs, futurs mariés ou organisateurs d’une fête ou d’un événement. Le 6e Salon du Mariage et de la Fête de l’Abbaye du Valasse sera organisé par le ColleCtif Cérémonie.

a.duflo@cauxseine.fr +33 7 87 17 16 13

C'est une soixantaine d'exposants qui viendront exposer leur savoir-faire et prodiguer leurs conseils aux visiteurs, futurs mariés ou organisateurs d'une fête ou d'un événement.

