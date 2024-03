SALON DU MARIAGE Agde, samedi 6 avril 2024.

SALON DU MARIAGE Agde Hérault

1er Salon du Mariage d’Agde, l’évènement incontournable pour tous les couples désireux de créer le mariage de leur rêves !

Bienvenue au 1er Salon du Mariage d’Agde, l’évènement incontournable pour tous les couples désireux de créer le mariage de leur rêves !

Que vous soyez à la recherche de la robe parfaite, de bijoux scintillants d’élégance, ou de services d’organisation pour que votre jour J soit impeccable, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin durant ce week-end.

Alors n’hésitez plus et participez à cette expérience hors du temps remplie d’inspiration, de conseils d’experts et de découvertes uniques qui feront de votre mariage un évènement inoubliable .

#TEMPSFORT 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Avenue du 8 Mai 1945

Agde 34300 Hérault Occitanie

L’événement SALON DU MARIAGE Agde a été mis à jour le 2024-03-08 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE