Seine-Maritime Bracquetuit Madame Seguin sera présente avec Nature et Porcelaine sur la salon du mariage d’Offranville dans la Salle Guy de Maupassant. Défilés 15h et 17h samedi et dimanche

Espace bar

Nombreux prestataires pour préparer votre mariage : robes de mariée, coiffeur, make-up, alliance, traiteur,pâtissier, photographe, wedding-planner, DJ, faire-part, fleuriste, décoration, bijoux… NATURE PORCELAINE vous présentera sa collection de bijoux en porcelaine réalisés à partir des fleurs fraîches de son jardin normand : hortensia, hydrangea à fleurs de lilas, chèvrefeuille de l’Himalaya…

Chaque pièce est unique : boucles d’oreilles, pendentifs, bijoux de cheveux, collier de dos.

Chaque bijou peut être confectionné à la demande en fonction de la robe et du décolleté. +33 2 35 66 12 16 https://natureporcelaine.fr/events/salon-du-mariage-doffranville-2023/ Bracquetuit

