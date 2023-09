Salon du Made in France Parc des Expositions Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 09 novembre 2023 au dimanche 12 novembre 2023 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

.Tout public. gratuit sous condition

La billetterie :

– Gratuit sur pré-inscription

– 10€ sur place, remboursés au premier achat.

Retrouvez plus de 1 000 exposants Made In France au Parc des Exposition à Porte de Versailles les 9, 10, 11 et 12 novembre.

Le salon du Made In France revient pour une 11ème édition à Paris ! Découvrez, achetez et offrez des produits fabriqués en France auprès des 1000 exposants présents sur le Salon du Made in France au Parc des Expositions, Porte de Versailles du 9 au 12 novembre 2023.

Six secteurs seront représentés :

– Secteur mode & accessoires

– Secteur beauté & bien-être

– Secteur gastronomie

– Secteur maison & décoration

– Secteur enfance

– Secteur animaux de compagnie

Comme chaque année, le Salon se renouvelle et se réinvente pour proposer toujours plus d’expériences inédites :

– 1 400m² seront dédiés aux usines avec la mise en place d’une Usine Éphémère : cette installation inédite permettra de faire découvrir aux visiteurs les coulisses de la fabrication d’objets du quotidien.

– L’artisanat sera de nouveau mis à l’honneur avec le Village de l’Artisanat par CMA France, qui accueillera sur 2000m² , plus de 200 artisans venus de toute la France.

– Un nouveau cycle de conférences sera organisé, offrant des perspectives uniques sur les tendances actuelles et les défis auxquels est confrontée l’industrie française.

– L’événement mettra également en avant les initiatives et les innovations qui contribuent à renforcer l’industrie nationale à travers 6 Grands Prix du Made in France.

– Occitanie : c’est la région mise à l’honneur pour 2023. La diversité des secteurs économiques présents dans cette région offre de nombreuses opportunités de croissance et d’innovation.

Parc des Expositions 1 Pl. de la Porte de Versailles 75015 Paris

Contact : https://www.mifexpo.fr/ +33141097472 contact@mifexpo.fr https://www.facebook.com/MadeInFranceExpo https://www.facebook.com/MadeInFranceExpo https://www.mifexpo.fr/espace-invitations/?form=particulier

ADEL EXPO