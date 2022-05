Salon du Loisirs Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin Manche Salon du loisirs organisé par la Presse de la Manche.

Horaires : Vendredi 14 h 18 h, Samedi 10 h 19 h, Dimanche 10h 18h.

Animations : Tir à l’arc, rugby, home trainer.

Exposants : Camping car, Vélos, Bateaux.

Restauration : oncle scott.

Entrée gratuite. Grande Halle de la Cité de la Mer. Cherbourg-Octeville Allée du Président Menut Cherbourg-en-Cotentin

