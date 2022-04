Salon du livre Vinnemerville Vinnemerville Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Vinnemerville

Salon du livre Vinnemerville, 12 juin 2022, Vinnemerville. Salon du livre Salle Paul Vairetti La Grande Rue Vinnemerville

2022-06-12 10:00:00 – 2022-06-12 12:30:00 Salle Paul Vairetti La Grande Rue

Vinnemerville Seine-Maritime Vinnemerville Une douzaine d’auteurs normands dédicacent leurs ouvrages autour de thèmes divers. Une exposition sur l’écriture est également proposée au public. possibilité de participer à un concours portant sur cette exposition et sur les auteurs présents.

Une douzaine d'auteurs normands dédicacent leurs ouvrages autour de thèmes divers. Une exposition sur l'écriture est également proposée au public. possibilité de participer à un concours portant sur cette exposition et sur les auteurs présents.

Entrée libre de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h, salle Paul Vairetti.

animart76@orange.fr +33 9 62 62 53 48

Entrée libre de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h, salle Paul Vairetti. Salle Paul Vairetti La Grande Rue Vinnemerville

