Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées Vic-en-Bigorre Le salon du livre aura lieu le samedi 18 septembre 2021 à l’hôtel de Journet de 10H à 18H. De nombreux auteurs et éditeurs vous attendent afin d’échanger autour de leur œuvre. Conférences, lectures, remise du prix Francis Jammes, … Vous trouverez le programme complet en pièce jointe de ce message, il sera prochainement disponible dans sa version papier dans votre médiathèque. Les équipes des médiathèques Adour Madiran vous donnent rendez-vous sur le salon avec des animations tout le long de la journée. Retrouvez-nous dans la salle Pierre Martinet. +33 5 62 43 05 25 dernière mise à jour : 2021-08-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

