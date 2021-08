Veigné Veigné Indre-et-Loire, Veigné Salon du Livre Veigné Veigné Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Veigné

Salon du Livre Veigné, 26 septembre 2021, Veigné. Salon du Livre 2021-09-26 – 2021-09-26

Veigné Indre-et-Loire Veigné Le Comité des Fêtes de Veigné recevra 70 écrivains lors de son salon du livre le dimanche 26 septembre.

Trois conférences sont proposées avec :

– à 11h, Eric Viot, la réhabilitation des fusillés de la 1ère guerre.

– à 15h, Marina Anca, sociétaire des gens de lettre

– à 16h, Sophie Auconie, la place de la femme dans notre société Le Comité des Fêtes de Veigné recevra 70 écrivains lors de son salon du livre le dimanche 26 septembre.

Trois conférences sont proposées avec :

– à 11h, Eric Viot, la réhabilitation des fusillés de la 1ère guerre.

– à 15h, Marina Anca, sociétaire des gens de lettre

– à 16h, Sophie Auconie, la place bergeaultdominique@gmail.com +33 6 66 48 13 38 http://comitedesfetesdeveigne.fr/ Le Comité des Fêtes de Veigné recevra 70 écrivains lors de son salon du livre le dimanche 26 septembre.

Trois conférences sont proposées avec :

– à 11h, Eric Viot, la réhabilitation des fusillés de la 1ère guerre.

– à 15h, Marina Anca, sociétaire des gens de lettre

– à 16h, Sophie Auconie, la place de la femme dans notre société jacques ferray dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Veigné Autres Lieu Veigné Adresse Ville Veigné lieuville 47.28734#0.73651