Salon du livre Toulon-sur-Arroux, samedi 27 avril 2024.

Salon du livre Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Organisé par les Ripailles du Pont du Diable Salon du Livre, samedi 27 et Dimanche 28 avril 2024 10 h 18 h salle Jean Chandioux. Entrée gratuite. Participation écoles de Toulon/Arroux. Valérie Perrin marraine de l’édition sera présente samedi. Présence de Jean Sarrus (ex membre des Charlots) et Daniel Pautrat journaliste spécialiste du Tour de France. Exposition de tableaux Arts et Loisirs. Buvette. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

salle Jean Chandioux

Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté vieassoctoulon@orange.fr

