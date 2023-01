Salon du livre Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Saône-et-Loire Toulon-sur-Arroux EUR Après le succès du 1er salon du livre de Toulon-sur-Arroux en août 2021 (avec l’association des Ripailles du pont du diable de Toulon), puis la réussite du salon de Perrecy-les-Forges (à 12 km de Toulon – avec l’Amicale laïque de Perrecy et en lien avec les Ripailles de Toulon) l’été 2022, le salon du livre reviendra à Toulon-sur-Arroux, dans la salle des fêtes rénovée, les 29 et 30 avril 2023, avec l’association des Ripailles du pont du diable de Toulon.

Ce salon aura une marraine de grand prestige avec Valérie Perrin, originaire de Gueugnon, romancière renommée et compagne de Claude Lelouch, qui sera présente à l’inauguration.

Les organisateurs auront d’autres personnalités comme invité(e)s d’honneur : l’actrice-réalisatrice-romancière Evelyne Dress (qui présentera son nouveau roman sur la peinture), la championne du monde de vélo Josiane Bost, la jeune et prometteuse romancière Alexandra Pasquer ; le célèbre auteur bourguignon Didier Cornaille, Jean Sarrus, le batteur des “Charlots”, Dominique Rizet, célèbre journaliste télé originaire de Gueugnon, entre autres. 50 à 60 écrivains, éditeurs ou relieur seront présents. lesripailles@hotmail.com salle Jean Chandioux Route de Gueugnon Toulon-sur-Arroux

