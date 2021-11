Thue et Mue Thue et Mue Calvados, Thue et Mue Salon du livre Thue et Mue Thue et Mue Catégories d’évènement: Calvados

Thue et Mue Calvados Thue et Mue Le salon du livre se déroule depuis 2003. Au fil des années, cette manifestation gagne en notoriété en élargissant le cercle des amoureux du livre.

Compétences, savoir-faire et énergies se conjuguent pour offrir un plateau de 35-40 auteurs sélectionnés pour leur lien avec la Normandie. A cette occasion, le prix Reine Mathilde sera remis à un des auteurs.

Le salon du livre se déroule depuis 2003. Au fil des années, cette manifestation gagne en notoriété en élargissant le cercle des amoureux du livre. Compétences, savoir-faire et énergies se conjuguent pour offrir un plateau de 35-40 auteurs sélectionnés pour leur lien avec la Normandie. A cette occasion, le prix Reine Mathilde sera remis à un des auteurs.

accueil@thueetmue.fr +33 2 31 80 78 25 https://thueetmue.fr/

Source : Commune de Thue et Mue

