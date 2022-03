Salon du livre Thiron-Gardais Thiron-Gardais Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Thiron-Gardais Eure-et-Loir Rencontres avec 25 auteurs ; remise du prix du grand concours d’écriture autour Michel Gourdon ; caricatures ; rétrospective en photos des 10 ans de la Médiathèque. biblio.tg@orange.fr +33 6 78 04 55 11 Pixabay

