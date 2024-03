Salon du livre sur le thème Fantastique, Fantasy et Science-fiction à Camboulit Camboulit, dimanche 19 mai 2024.

Salon du livre sur le thème Fantastique, Fantasy et Science-fiction à Camboulit Camboulit Lot

L’association Les Sources organise sa 3ème édition du Salon du Livre Régional à la salle des fêtes de Camboulit.

Une vingtaine d’auteur·e·s de Fantastique, Fantasy et Science-fiction vous accueille de 10h à 18h à la Salle des Fêtes de Camboulit

Les auteur·e·s vont présenter et dédicacer leurs ouvrages dans une ambiance très conviviale.

La diversité littéraire présente sur ce salon va satisfaire la curiosité de chacun. Il y aura des ouvrages pour toutes les tranches d’âge. En effet, des enfants qui commencent à lire aux personnes du troisième âge qui souhaitent se détendre avec un bon livre, tout le monde y trouvera son compte.

Une buvette va vous permettre de vous désaltérer.

Avant de repartir, vous pourrez visiter le très joli village de Camboulit. Dominant la vallée du Célé, le village de Camboulit conserve de surprenants et spectaculaires témoignages de son riche passé médiéval. Entre tours et porte fortifiée, un castrum du XIIIème siècle se lit encore dans le paysage urbain du village. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Salle des fêtes

Camboulit 46100 Lot Occitanie contact@les-sources.eu

L’événement Salon du livre sur le thème Fantastique, Fantasy et Science-fiction à Camboulit Camboulit a été mis à jour le 2024-02-28 par ADT46