Salon du livre, sur la thématique de l’amitié Airvault, dimanche 17 mars 2024.

Salon du livre, sur la thématique de l’amitié Airvault Deux-Sèvres

Dimanche 17 mars, rendez-vous de 10 h à 18 h à la salle de Soulièvres, présence d’auteurs nationaux, d’auteurs et poètes locaux, de métiers autour du livre, de librairies et des animations seront proposées toute la journée. 11 h 30 « Les âmes soeurs » une histoire d’amitiés épistolaires lue par Sylvie Le Mercier et mise en son par Philippe Bossard. 14 h 15 h atelier avec Frédéric Brémaud « Comment dessiner et faire de la BD quand on est nul en dessin ? « . 15 h échanges entre auteurs et public sur le thème de l’amitié présence d’une délégation polonaise dans le cadre de l’amitié sans frontières –

Modératrice Mélanie Brimaud Interprète Magda Tranda. 16 h lecture à voix haute et bande son par Damien Galisson

extrait de « La Dragonne et le Drôle ». Dédicaces et rencontres avec les auteurs. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine animationsenairvaudais@gmail.com

