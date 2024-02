Salon du livre, sur la thématique de l’amitié Airvault, samedi 16 mars 2024.

Salon du livre, sur la thématique de l’amitié Airvault Deux-Sèvres

Deuxième Salon du Livre à Airvault, avec pour thème « L’amitié »…. Le samedi 16 mars, les animations auront lieu en centre ville et le dimanche 17, de 10 h à 18 h, rendez-vous à la salle des fêtes du Domaine de Soulièvres. Ce salon est porté par 2A, Animations en Airvaudais, et plusieurs partenaires. Dans le cadre de l’amitié sans frontières, une délégation de 6 polonais, sera accueillie. Une exposition « La grande histoire du livre » sera visible dans la salle du Cuvier du musée Jacques Guidez à Airvault, du 4 au 17 mars, pour les scolaires et tout public. Plus d’informations disponibles prochainement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-17

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine animationsenairvaudais@gmail.com

L’événement Salon du livre, sur la thématique de l’amitié Airvault a été mis à jour le 2024-01-22 par CC Airvaudais Val du Thouet